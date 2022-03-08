Прем'єр Нідерландів Рютте не говорив Зеленському, що підтримує членство України в ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стверджує, що не говорив президентові України Володимиру Зеленському про те, що підтримує приєднання України до Європейського Союзу.

Про це він сказав у вівторок журналістам, передає мовна компанія NOS (Nederlandse Omroep Stichting).

Раніше на своїй сторінці у Твіттері Зеленський написав: "Поговорив із прем'єр-міністром Рютте. Розповів про гуманітарну ситуацію в Україні серед мирного населення, про евакуацію та доставку гуманітарної допомоги. Подякував Нідерландам за безкомпромісну позицію щодо санкційного тиску на Росію та підтримку вступу України до ЄС".

"За словами прем’єр-міністра Рютте, останнє не є тим посланням, яке він передав. "Я сказав, що повністю розумію, що Україна має таке бажання. Я також сказав, що ми стоїмо пліч-о-пліч, щоб зробити все, що ми можемо зробити для України в короткостроковій перспективі. Але наразі передчасно говорити про членство у ЄС". На запитання журналістів, чи проситиме він Зеленського видалити твіт, він відповів: "Ні, я цього не проситиму", - повідомляє NOS.