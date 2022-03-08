Події

17:37 08.03.2022

Уряд Естонії спростив прийом біженців з України

1 хв читати

Естонія спрощує процедуру отримання посвідки на проживання для біженців з України, з 9 березня вони можуть подати клопотання про посвідку на постійне проживання за один день. Відповідне розпорядження ухвалив у вівторок уряд республіки.

"Сьогоднішнє рішення уряду допоможе скоротити бюрократію для травмованих тим, що сталося, військових біженців з України. Це дасть змогу їм простіше і швидше адаптуватися до життя в Естонії", - передала пресслужба уряду слова прем'єр-міністра Каї Каллас (Kaja Kallas).

Згідно з розпорядженням, біженець з України може клопотати про надання тимчасового захисту у формі посвідки на рік, а потім продовжити цей термін, пояснив уряд.

На осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, а також близьких до них поширюються такі послуги, як розміщення та харчування, медичне страхування, їм надається право працювати в Естонії, дітям забезпечується доступ до дошкільної та основної освіти.

Біженцям належить прожиткова допомога, інша грошова допомога, наприклад сімейна. Усі, хто потребує допомоги, мають право на отримання невідкладної соціальної допомоги, вони можуть безоплатно брати участь у програмах вивчення мови та адаптації.

З 27 лютого до Естонії прибули понад 7 тис. українців, зокрема 2 610 дітей. Досі більшість біженців приїжджала до Естонії до близьких чи знайомих. Раніше повідомлялося, що Естонія готова прийняти до 10 тис. біженців.

Теги: #прийом #біженці #естонія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 08.03.2022
В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

15:33 08.03.2022
Мінсоцполітики співпрацюватиме з міністерствами Литви та Латвії щодо захисту прав переміщених українців

Мінсоцполітики співпрацюватиме з міністерствами Литви та Латвії щодо захисту прав переміщених українців

13:33 08.03.2022
Україну за 12 днів війни залишили понад 2 млн людей - ООН

Україну за 12 днів війни залишили понад 2 млн людей - ООН

16:55 07.03.2022
Українці зможуть пробути у Польщі на законних підставах до трьох років - Держприкордонслужба

Українці зможуть пробути у Польщі на законних підставах до трьох років - Держприкордонслужба

15:41 07.03.2022
Користувачі Airbnb забронювали житла в Україні більше ніж на $1,9 млн для підтримки українців

Користувачі Airbnb забронювали житла в Україні більше ніж на $1,9 млн для підтримки українців

11:04 07.03.2022
Близько 134 тис. людей минулої доби перетнули держкордон і 16,5 тис. повернулися в Україну – Держприкордонслужба

Близько 134 тис. людей минулої доби перетнули держкордон і 16,5 тис. повернулися в Україну – Держприкордонслужба

11:37 06.03.2022
Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

21:03 05.03.2022
ЄС виділяє EUR500 млн на допомогу біженцям з України та надає їм право на проживання як мінімум на рік - голова Єврокомісії

ЄС виділяє EUR500 млн на допомогу біженцям з України та надає їм право на проживання як мінімум на рік - голова Єврокомісії

16:22 05.03.2022
АСНУ розселив понад 100 тис. біженців із початку війни

АСНУ розселив понад 100 тис. біженців із початку війни

10:53 05.03.2022
Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни - Держприкордонслужба

Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни - Держприкордонслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Бучі було підірвано Інститут скловолокна, випари від хімічних речовин піднялися в небо – ексмер Ірпеня Карплюк

Влада пропонує скасувати підсумкову атестацію для 11 класів та ЗНО для вступу до вишів 2022 року - Шкарлет

У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

ОСТАННЄ

Порошенко передав зброю, рації та спорядження бориспільській теробороні

Майже 2 тис. людей евакуйовано з Ірпеня у вівторок - Нацполіція

У Литві розгорнули проєкт інформування росіян про війну в Україні CallRussia, до нього долучилася медіагрупа "1+1 media"

Унаслідок обстрілу в Калинівці були зруйновані та спалахнули дві складських будівлі, постраждалих немає – ДСНС

На потреби ЗСУ передано вилучені у межах кримінального провадження понад 38 млн грн – Офіс генпрокурора

Спікери парламентів країн Балтії висловилися за прийом України до ЄС

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

До Харкова прийшло 24 вагони гуманітарної допомоги - нардеп Якименко

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Бучі було підірвано Інститут скловолокна, випари від хімічних речовин піднялися в небо – ексмер Ірпеня Карплюк

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА