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17:33 08.03.2022

В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

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В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон каже, що вже є повідомлення про те, що у загальному потоці біженців злочинці вивозять сиріт із дитячих будинків України, прикидаючись їхніми родичами під час перетину кордону, для подальшого продажу.

У зв'язку з цим вона закликала зробити все можливе, щоб захистити найуразливішу категорію українських біженців – неповнолітніх дітей без супроводу, які можуть стати жертвою торгівлі. Про це вона сказала у вівторок, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту з питання "Погіршення ситуації з біженцями як наслідок російської агресії проти України".

"Дозвольте мені порушити питання, яке викликає у мене найбільше занепокоєння. Це про дітей. Нам невідомо, скільки конкретно дітей прибуло до ЄС. З того, що я бачила на власні очі, коли я була на кордоні, – я припускаю, що майже половина із 2 млн можуть бути діти. Ці діти мають піти до школи, їм потрібне свого роду нормальне життя. Терміново необхідно підтримати дітей, які тікають від війни. Але потрібно також гарантувати, що ми можемо надати підтримку найуразливішим дітям – дітям, які їдуть без супроводу", - розповіла єврокомісар.

Вона констатувала, що присутні депутати Європарламенту бачили світлини маленьких дітей, які перетинають кордон "одні, з маленькою сумкою, без батьків". "На жаль, у цій ситуації нам відомо, що дуже високий ризик того, що неповнолітні без супроводу можуть стати жертвами криміналу, які хотіли б їх використовувати для різних цілей. Наприклад, для торгівлі. У нас є повідомлення про те, що злочинці використовують сиріт із дитячих будинків в Україні, перетинають кордон, вдаючи, що вони родичі дитини, а потім використовують її для торгівлі", - повідомила Йоганнсон.

У зв'язку з цим вона висловила впевненість, що ЄС зобов'язаний захистити цих дітей. "Ми маємо робити набагато більше, ніж ми робили досі. Ми маємо підтримати дітей краще, ніж ми могли робити досі. Їм потрібна наша підтримка. Це (потік біженців) незабаром не закінчиться. Путін веде свою війну без жодних обмежень чи пощади. Буде ще більше, найгірше попереду. Ще багато мільйонів тікатимуть. І ми маємо їх вітати", - закликала єврокомісар.

Вона також констатувала, що за 12 днів до ЄС прибуло близько 2 млн біженців. "Просто, щоб порівняти – за 12 днів ми отримали 2 млн біженців. Це така сама кількість, як ЄС отримав за період 2015 та 2016 років сукупно. Понад 1 млн – у Польщі, майже пів мільйона – у Румунії, 170 тисяч – в Угорщині, 130 – у Словаччині. Держави-члени роблять визначну роботу", - вважає Йоганнсон.

Єврокомісар також висловила впевненість, що "крім солідарності та єдності, нам потрібні гроші не лише для прийому, а й для того, щоб допомогти з освітою, роботою, проживанням, інтеграцією в нашу спільноту". "Сьогодні ми запропонували – і це ще одне безпрецедентне рішення – надати більше гнучкості державам-членам, щоб використати EUR420 млн нашого фонду з питань внутрішніх справ та невитрачені кошти від попереднього пакета макрофінансової допомоги, надати гнучкість переключати пріоритети, щоб держави змогли надати більше грошей на підтримку тих, хто тікає від війни. Ми також запропонуємо сьогодні внести зміни до правил фінансування фонду щодо надання притулку та міграції. Я розраховую на те, що цей парламент схвалить ці пропозиції негайно", - сказала єврокомісар.

Теги: #європа #біженці
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