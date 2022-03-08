У Бучі було підірвано Інститут скловолокна, випари від хімічних речовин піднялися в небо – ексмер Ірпеня Карплюк

Російські окупанти 7 березня підірвали у Бучі (Київська обл.) Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна, внаслідок чого випари ацетону та інших хімічних речовин піднялися у небо у вигляді чорного диму, повідомив колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.

"7 березня в Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Випари ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо в бік Ірпеня та Михайлівка-Рубежівки", – написав Карплюк у Facebook у вівторок.

Він також розповів, що гуманітарна ситуація у прилеглих до Ірпеня районах катастрофічна, у зв'язку з чим ексмер закликав міжнародне співтовариство докласти зусиль для порятунку мирного населення від загибелі.