Влада пропонує скасувати підсумкову атестацію для 11 класів та ЗНО для вступу до вишів 2022 року - Шкарлет

Влада пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для 11 класів та зовнішнє незалежне оцінювання як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг у 2022 році, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Об'єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянською та батьківською спільнотами, виходимо з пропозицією про одноразову зміну алгоритмів державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Зокрема, враховуючи правовий режим воєнного стану, спричиненого військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових та терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонується скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг у 2022 році виключно.

"Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання – знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом'якшити", - додав Шкарлет.

Міністр наголосив, що скасування ЗНО на сьогодні необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий важкий для нашої країни та суспільства час.