Події

17:11 08.03.2022

Влада пропонує скасувати підсумкову атестацію для 11 класів та ЗНО для вступу до вишів 2022 року - Шкарлет

1 хв читати
Влада пропонує скасувати підсумкову атестацію для 11 класів та ЗНО для вступу до вишів 2022 року - Шкарлет

Влада пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для 11 класів та зовнішнє незалежне оцінювання як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг у 2022 році, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Об'єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянською та батьківською спільнотами, виходимо з пропозицією про одноразову зміну алгоритмів державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Зокрема, враховуючи правовий режим воєнного стану, спричиненого військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових та терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонується скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг у 2022 році виключно.

"Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання – знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом'якшити", - додав Шкарлет.

Міністр наголосив, що скасування ЗНО на сьогодні необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий важкий для нашої країни та суспільства час.

Теги: #зно #випускники
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 07.03.2022
Пробне ЗНО 19 та 26 березня не відбудеться - УЦОЯО

Пробне ЗНО 19 та 26 березня не відбудеться - УЦОЯО

12:23 07.03.2022
Пробне ЗНО 19 та 26 березня не відбудеться - УЦОЯО

Пробне ЗНО 19 та 26 березня не відбудеться - УЦОЯО

20:31 28.02.2022
Міносвіти продовжило реєстрацію на ЗНО до 9 квітня

Міносвіти продовжило реєстрацію на ЗНО до 9 квітня

13:14 11.02.2022
Нардепи пропонують випускникам закладів повної загальної освіти за бажання проходити ЗНО цього року

Нардепи пропонують випускникам закладів повної загальної освіти за бажання проходити ЗНО цього року

07:31 01.02.2022
З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022

01:28 01.02.2022
З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022 – Шкарлет

З 1 лютого стартує реєстрація на ЗНО-2022 – Шкарлет

10:15 24.01.2022
Додаткова сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 червня по 13 липня

Додаткова сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 червня по 13 липня

10:04 05.01.2022
В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО - Міносвіти

В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО - Міносвіти

15:34 24.11.2021
Уряд України змінив порядок проведення ЗНО

Уряд України змінив порядок проведення ЗНО

13:53 29.06.2021
Кожен третій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання з математики за 9-й клас

Кожен третій учасник ЗНО не зміг вирішити завдання з математики за 9-й клас

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Бучі було підірвано Інститут скловолокна, випари від хімічних речовин піднялися в небо – ексмер Ірпеня Карплюк

У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором" – міськрада

ОСТАННЄ

Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій закликає НАТО, ООН, ЄС та інші міжнародні організації запровадити безпольотну зону над Україною

Порошенко передав зброю, рації та спорядження бориспільській теробороні

Майже 2 тис. людей евакуйовано з Ірпеня у вівторок - Нацполіція

У Литві розгорнули проєкт інформування росіян про війну в Україні CallRussia, до нього долучилася медіагрупа "1+1 media"

Унаслідок обстрілу в Калинівці були зруйновані та спалахнули дві складських будівлі, постраждалих немає – ДСНС

На потреби ЗСУ передано вилучені у межах кримінального провадження понад 38 млн грн – Офіс генпрокурора

Спікери парламентів країн Балтії висловилися за прийом України до ЄС

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

Уряд Естонії спростив прийом біженців з України

В ЄК закликають захистити дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА