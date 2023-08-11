Події

12:53 11.08.2023

Майже 40% українців підтримують скасування ЗНО та НМТ як основного критерію добору студентів до вишів

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Майже 40% українців підтримують скасування ЗНО та НМТ як основного критерію добору студентів до вишів

39,3% опитаних українців підтримують скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та національного мультипредметного тесту (НМТ) як основного критерію добору студентів до вищих закладів освіти, свідчить опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 17 липня 2023 року.

Зокрема, на запитання, підтримують чи ні респонденти скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)/національного мультипредметного тесту (НМТ) як основного критерію добору студентів до вищих навчальних закладів, 39,3% заявили, що підтримують, 35,4% - не підтримують, а 25,3% не змогли відповісти на запитання.

Водночас на запитання, згодні чи ні респонденти з твердженням, що ЗНО/НМТ ставить усіх у рівні умови, 64,2% відповіли, що згодні, 16,5% - не згодні, а 19,3% не змогли відповісти на запитання.

Також на запитання, згодні чи ні респонденти з твердженням, що ЗНО/НМТ зменшили рівень корупції під час вступу до вишів, 54,6% відповіли, що згодні, 23,6% - не згодні, а 21,7% не змогли відповісти.

Всеукраїнське опитування проведено в період із 3 до 17 липня 2023 року. Загалом методом face-to-face було опитано 2011 респондентів віком від 18 років, які проживали на контрольованій Україною території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та в Києві. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8%.

Джерело: https://dif.org.ua/article/mizh-yakistyu-ta-bezpechnistyu-shkilna-osvita-ta-vstupni-viprobuvannya-v-umovakh-viyni

Теги: #опитування #зно #нмт

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