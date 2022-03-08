Події

17:03 08.03.2022

Міністр оборони Туреччини у розмові з Шойгу висловився за термінове припинення вогню в Україні – ЗМІ

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Глава оборонного відомства Туреччини Хулусі Акар у вівторок у розмові з російським колегою Сергієм Шойгу заявив про термінову необхідність запровадження режиму припинення вогню в Україні, повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на турецьке міністерство оборони.

За словами Акара, Туреччина сподівається, що діалог між Росією та Україною наблизить мир і безпеку в регіоні, зробить внесок у покращення гуманітарної ситуації і, зрештою, забезпечить довгострокове врегулювання розбіжностей.

Міністр наголосив на значущості негайного оголошення режиму припинення вогню на всій території України. Він також схвалив формування в Україні гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.

Теги: #міноборони #росія #туреччина #розмова
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