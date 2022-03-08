Події

16:47 08.03.2022

Бойко: Ми засуджуємо агресію російської армії проти нашої країни

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Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко заявив, що "ОПЗЖ" засуджує агресію РФ проти України та робитиме все необхідне для допомоги українським громадянам.

"Головним завданням Стратегічної ради "ОПЗЖ" є організація гуманітарної допомоги населенню в регіонах, що перебувають у зоні бойових дій, допомога біженцям та захист України", - написав він у Facebook.

Також Бойко наголосив, що "ми засуджуємо агресію російської армії проти нашої країни".

"Члени "ОПЗЖ" масово записуються в територіальну оборону, щоб охороняти об'єкти критичної інфраструктури, житло громадян та боротися з мародерами. Ми допомагаємо людям, які постраждали від цієї агресії, беремо участь у проведенні мирних коридорів, а також надаємо гуманітарну допомогу. Ми робимо все, щоби допомогти нашим громадянам у цей страшний час. Ми будемо захищати Україну!", - заявив він.

Джерело: https://www.facebook.com/official.yuriy.boyko/posts/486743752822657

Теги: #бойко #допомога #опзж
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