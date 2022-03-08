Події

16:17 08.03.2022

У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

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У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про складну гуманітарну ситуацію в містах північної частини області, де тривають бої.

"Основним питанням сьогодні залишається гуманітарна допомога. Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянка, Ворзель – мешканці цих населених пунктів вимушено перебувають у бомбосховищах уже котрий день без води та їжі. Окупанти не дають гуманітарних коридорів, не дають гарантій припинення вогню", – сказав Кулеба у відеозверненні на своєму YouTube-каналі у вівторок.

За його словами, робиться все можливе для надання допомоги нужденним. "Ми щодня, щогодини, щохвилини вимагаємо режиму тиші. Ми оперативно та одразу направимо допомогу та евакуюємо наших людей – у нас все для цього готове. Я також прошу мешканців Київщини звертатися до нас на гарячу лінію допомоги, щоб ми знали кожну адресу, кожну будівлю, куди потрібно проїхати і кому потрібно допомогти і евакуювати. Ми робимо все, щоб зупинити гуманітарну катастрофу на Київщині", - сказав Кулеба.

Голова обладміністрації зазначив, що російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру Київської області, а також погрожують головам громад розправою та вимагають здавати населені пункти. "Цього не буде. Нас не залякати. Ми не здаємось і не збираємося відступати. Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований, а ми ні – ми витримаємо і продовжимо давати відсіч", - наголосив Кулеба.

 

Теги: #війна #київщина #ситуація
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