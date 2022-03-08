Події

14:39 08.03.2022

Світ може зробити більше, щоб допомогти Україні в боротьбі з Росією - Кулеба

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Світ може зробити більше, щоб допомогти Україні в боротьбі з Росією - Кулеба

Світ може зробити більше, щоб допомогти Україні в боротьбі з Росією, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми бачимо, відчуваємо і цінуємо світову солідарність. Захоплення нашим народом, збройними силами та президентом наповнює нас гордістю. Але щоб зупинити Путіна, будуть потрібні рішучі та негайні кроки. Нам потрібні літаки. Потрібні ефективні системи ППО та ПРО. Нам потрібно захистити наше небо, щоб російські літаки та ракети не вбивали більше мирних жителів", - зазначив Кулеба у статті для The Washington Post, опублікованій у вівторок.

Міністр також наголосив, що Росія має зіткнутися з жорсткішими санкціями, що завадять їй фінансувати своє вторгнення.

"Україні будуть потрібні зобов'язання щодо підтримки постійного потоку необхідних озброєнь; і нашому народу буде потрібна фінансова допомога для мирних жителів, які постраждали від російської агресії, а потім і для відновлення нашої нації", - зазначив глава українського МЗС.

Крім того, Кулеба виступив за те, щоб заборонити російському державному Сбербанку використовувати SWIFT.

"Країни мають припинити купувати російську нафту, яка тепер заплямована українською кров'ю, і заборонити російським суднам заходити до портів; а тверда валюта російських фінансових інституцій у США, Швейцарії, Японії, Великій Британії та Євросоюзі має бути заморожена. Росія та Путін мають бути повністю ізольовані. Російські посли та представники мають бути виключені з міжнародних організацій. Бойкоти та заборони на культурні та спортивні заходи мають бути розширені", - наголосив міністр.

Теги: #рф #світ #боротьба
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