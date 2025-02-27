Глобальний борг сягнув рекордних $318 трлн у 2024 році

Обсяг світового боргу, включно з зобов'язаннями держав, домогосподарств, фінансових і нефінансових компаній, у 2024 році збільшився на $7,2 трлн і сягнув рекордних $318,4 трлн, за даними Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Однак у повідомленні наголошується, що зростання було значно нижчим, ніж 2023 року, коли заборгованість підвищилася на $16 трлн через грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи США.

Через уповільнення темпів зростання глобальної економіки торік співвідношення боргу до ВВП зросло на 1,5 відсоткового пункту і становило 328%. Підвищення показника було зафіксовано вперше за чотири роки, тобто з часів пандемії COVID-19.

Близько 65% зростання світового боргу 2024 року припало на ринки, що розвиваються, насамперед на Китай, Індію, Саудівську Аравію і Туреччину. На зрілих ринках накопичення заборгованості переважно відбувалося у США, Великій Британії, Канаді та Швеції.

Майже дві третини приросту боргу припало на державний сектор. Обсяг світового держборгу перевищив $95,3 трлн порівняно з $70 трлн напередодні пандемії 2019 року.

IIF прогнозує збільшення держборгу у світі 2025 року більш ніж на $5 трлн, переважно через нарощування запозичень США, КНР, Індією, Францією і Бразилією.

Сукупний обсяг боргів у країнах emerging markets 2024 року зріс на $4,5 трлн і сягнув історичного максимуму у 245% ВВП. Цього року цим державам необхідно погасити зобов'язання на рекордні $8,2 трлн, причому близько 10% цього боргу номіновано в іноземних валютах.

"Ми очікуємо подальшого уповільнення темпів накопичення світового боргу, особливо в першому півріччі 2025 року. Оскільки невизначеність глобальної економічної політики сягнула рекордно високого рівня - вищого за той, що спостерігався на піку пандемії, а вартість запозичень усе ще висока, більш обережна позиція позичальників, імовірно, стримуватиме попит приватного сектору на кредити", - йдеться у звіті.