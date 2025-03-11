США надішлють Росії пропозиції щодо припинення вогню в Україні кількома каналами - Рубіо

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США надішлють Росії пропозиції щодо припинення вогню в Україні декількома каналами, сподіваємось на позитивну відповідь, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

“Перш ніж ви зможете вести переговори, ви повинні припинити стріляти один в одного. І це те, що хотів бачити президент, і це те, що ми отримали сьогодні від української сторони, їхню готовність це зробити. Зараз це буде передано росіянам. Вона буде передана їм безпосередньо через численні канали”, - сказав він під час спілкування із ЗМІ у Джидді ввечері у вівторок.

Рубіо додав, що росіяни будуть проінформовані через дипломатичні канали, через розмови та інші способи.

“Але вони, очевидно, будуть добре поінформовані. І ми сподіваємося, що росіяни скажуть «так», що вони також погодяться. Таким чином, стрілянина припиниться, вбивства припиняться, смерть припиниться, і можна буде розпочати переговори про те, як назавжди покласти край цій війні у спосіб, прийнятний і довготривалий для обох сторін”, - наголосив держсекретар.