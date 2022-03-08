План Путіна вербувати бойовиків із Сирії – тупий хід, щоб навіяти страх – генерал США у відставці, військовий аналітик Гертлінґ

Генерал армії США у відставці, нинішній військовий аналітик із питань національної безпеки та військової справи Марк Гертлінґ вважає, що план президента Росії Володимира Путіна вербувати бойовиків із Сирії на війну з Україною є "тупим ходом, щоб навіяти страх".

Раніше інформація про такий намір Путіна з'явилася у ЗМІ із посиланням на Пентагон США.

"Бойовики, які не знають місцевості, ситуації чи типу бою, до якого їх кинуть. Це пропагандистський хід, щоб навіяти страх. І ще один тупий хід. Показує, що він сильно програє", - написав на своїй сторінці у Twitter американський генерал.

За його словами, саме так він відповів на відповідне запитання, поставлене йому CNN.

Гертлінґ командував армією Сполучених Штатів у Європі та Сьомою армією. Служив на посадах планування, операцій та навчання, а також командував усіма організаціями від взводу до польової армії. Командував в Іраку 1-ю бронетанковою дивізією.