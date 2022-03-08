Події

14:22 08.03.2022

"Кернел" має намір продовжувати виплату боргових зобов'язань

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"Кернел" має намір продовжувати виплату боргових зобов'язань

Агропромислова група "Кернел", один із найбільших світових виробників соняшникової олії, має намір продовжувати обслуговувати свої поточні боргові зобов'язання, незважаючи на вторгнення РФ в Україну та неможливість через це експортувати с/г продукцію через морські порти.

Відповідну інформацію агрохолдинг оприлюднив на Варшавській фондовій біржі в понеділок увечері.

"Група наразі очікує, що вона зможе виплачувати заплановані відсотки, що знижуються з терміном погашення у найближчому майбутньому відповідно до умов всієї непогашеної фінансової заборгованості. Група триматиме під контролем свою позицію щодо ліквідності та своєчасно інформуватиме кредиторів", - зазначено в повідомленні.

"Кернел" наголосив, що не має можливості експортувати з України с/г продукцію, і засвідчив факт настання форс-мажорних умов для зупинення експорту до Міжнародної асоціації торгівлі зерном та кормами (GAFTA). Цей захід дасть змогу групі компаній мінімізувати ризик претензій від партнерів за невиконання раніше укладених контрактів.

Згідно з повідомленням, основними ризиками для своєї діяльності агрохолдинг назвав ризики пошкодження активів, втрату товарно-матеріальних запасів та зриви посівної кампанії цього сезону.

"Кернел" уточнив, що від початку березня смертельних випадків серед співробітників групи зафіксовано не було.

"Додатковим пріоритетом групи є збереження бізнесу та активів. На сьогодні критично важливим об'єктам чи інфраструктурі групи не завдано значної шкоди", - зазначив агрохолдинг у повідомленні.

Також "Кернел" наголосив, що повні збитки від вторгнення РФ в Україну для врожаю с/г культур у поточному сезоні та бізнесу агрохолдингу загалом ще невідомі і значною мірою залежатимуть від тривалості та масштабів конфлікту з РФ.

"Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії. Працює в таких бізнес-сегментах, як виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії, рослинництво, експорт зернових культур, надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він посідає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.

Агрохолдинг у 2021 фінансовому році (ФР, липень-2020 – червень-2021) збільшив чистий прибуток у 4,3 раза порівняно з 2020 ФР – до $513 млн, його EBITDA зросла у 2,1 раза – до $929 млн, виручка – на 38%, до $5,65 млрд.

Теги: #агрохолдинг #війна #вплив
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