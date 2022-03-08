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11:56 08.03.2022

Окупанти перешкоджають евакуації - голова Київської ОДА

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Окупанти перешкоджають евакуації - голова Київської ОДА

Окупаційні сили Російської Федерації перешкоджають проведенню евакуації з Бучанського району, заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші", - написав Кулеба в Телеграмі у вівторок.

Він поінформував, що вночі в Бучанському районі Київської області точилися бої.

"Бучанський район. Макарів, Ірпінь, Гостомель уночі велися бої. Ворог розташував техніку вздовж Немішаївської громади, Михайлівської Рубежівки, Бучі".

За його словами, окупаційні сили Російської Федерації ведуть вогонь по житлових будинках і цивільному населенню.

За словами Кулеби, в Бориспільському районі комунальні служби й об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі.

"Зміцнюються межі району та блокпости на дорогах. Сили оборони приведено в підвищену боєготовність. Ударів не зафіксовано", - зазначив голова Київської ОДА.

Він також розповів, що у Фастівському районі ситуація стабільна і контролюється - усі об'єкти критичної інфраструктури на території громад працюють у звичайному режимі.

"Білоцерківський район. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Населені пункти забезпечені постачанням електроенергії, газу й води", - поінформував Кулеба.

Він нагадав, що північ Вишгородського району залишається окупованою ворогом.

"Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Триває постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам.

Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району", - зазначив Кулеба.

Він також повідомив, що у Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад, де відбувалися бойові дії.

"У селах Мокрець і Заворичі Калитянської громади немає зв'язку. Приймаються рішення для його відновлення. Електропостачання частково вдалося відновити. В цих населених пунктах спостерігається активне пересування ворога", - написав Кулеба.

За його словами, в с. Русанів Великодимерської громади зруйновані приватні житлові будинки. В селі вдалося відновити газопостачання, але електро-, водопостачання, опалювання і зв'язку поки що немає.

"У с. Заворичі внаслідок артобстрілів згорів місцевий храм і кілька приватних будинків. У с. Перемога частково зруйновані місцевий храм, будинок священика і стаціонарний будинок для самотніх людей. Спостерігається наявність ворожої техніки. У с. Лукаші відсутнє водопостачання. В інших громадах об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі, послуги населенню надаються в повному обсязі", - розповів Кулеба.

Він також додав, що в Обухівському районі тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.

"Авіаударів не зафіксовано. Зміцнюються блокпости", - уточнив Кулеба.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1803?fbclid=IwAR34_8QVPwKmGZEcoNulVKjliGs5pm2SVyKHnQDZwVJERnmT6LFgfk2nnnU

Теги: #евакуація #київщина
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