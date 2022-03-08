Події

10:48 08.03.2022

Мер Ірпеня отримав загрозу з вимогою здати місто окупантам

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Мер Ірпеня отримав загрозу з вимогою здати місто окупантам

Міський голова Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив про отримані в понеділок увечері погрози його життю з вимогою здати місто окупаційним військам.

"Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров'ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б'ється!" - написав Маркушин у Телеграм у вівторок.

Повідомлення він проілюстрував скріншотом отриманого з російського номера ультиматуму такого змісту: "Уважаемый Александр, у вас есть возможность сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение. Если предложение вас заинтересовало, отправьте в ответном сообщении +. Срок действия сообщения 24 часа". У відповідь Маркушин написав "-".

"Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію - протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади та зберегти життя і здоров'я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких удома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Повертайтеся в Росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю й без вас", - додав Маркушин.

 

Теги: #війна #ультиматум #ірпень
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