Події

08:24 08.03.2022

Минулої доби в Харківській області здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, загинули четверо людей – ДСНС

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Чотири людини загинули в результаті пожеж, які виникли через обстріл російської армії в Харківській області за минулу добу. Рятувальники здійснили понад 40 виїздів на місця загоряння, повідомили у ДСНС України.

"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. У цілому було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 осіб особового складу ДСНС. Пожежні на пожежах та під завалами виявили тіла 4 загиблих – йдеться у ранковому зведенні відомства у Telegram-каналі у вівторок.

Рятувальники зазначили, що однією з наймасштабніших була пожежа на вул. Краснодарський у Харкові.

"О 15:30 надійшло повідомлення про пожежу в житловій 9-поверхівці на вул. Краснодарській. Горіли 27 квартир з 1-го до 9-й поверху. Площа пожежі склала понад 1500 кв. м. На місці події працювало 5 од. пожежно- рятувальної служби та 25 рятувальників. О 19:55 пожежу було ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

Джерело: @dsszzi_official

Теги: #жертви #пожежа #харківська
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