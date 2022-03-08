Минулої доби в Миколаївській області в результаті обстрілів противника виникло одинадцять пожеж, загинули четверо людей

Чотири людини загинули в результаті 11 пожеж, які виникли через обстріл російської армії в Миколаївській області за минулу добу. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється, повідомили у ДСНС України.

"7 березня, після ворожих обстрілів, у Миколаївській області виникло 11 пожеж, 8 із яких у житловому секторі та 3 – на об'єктах", – повідомили у Telegram відомства у вівторок вранці.

"Під час пожеж евакуйовано 8 людей. Також з-під завалів рятувальники деблокували 5 осіб, які доставлені до лікарень. У результаті обстрілів загинули 4 цивільні особи. Дані щодо загиблих і постраждалих уточнюються", – зазначили рятувальники.

До ліквідації наслідків пожеж та подій загалом залучалося 15 одиниць техніки ДСНС та 32 рятувальники.

Також двома піротехнічними групами вилучено із житлового сектора 15 боєприпасів.

Джерело: @dsns_telegram