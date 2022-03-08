Події

07:02 08.03.2022

Майже 270 учасників акції 6 березня проти війни в Україні заарештовані в Петербурзі

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Санкт-Петербург. 8 березня. ІНТЕРФАКС ПІВНІЧНО-ЗАХІД - Майже 900 осіб притягнули до адміністративної відповідальності у Петербурзі за участь у мітингу проти війни в Україні, що відбувся 6 березня, повідомляє об'єднана пресслужба судів міста.

До 23:45 на розгляд до районних судів північної столиці надійшло 957 матеріалів, розглянуто 897 із них.

Рішення про арешт ухвалене щодо 269 активістів, штрафами покарано 566 осіб, обов'язкові роботи призначили 26.

Водночас суд припинив 20 матеріалів проваджень, 13 повернув для усунення недоліків та відклав розгляд 48, випливає із наданої статистики.

Пресслужба зазначає, що справ за ст. 20.3.3 КоАП РФ (суспільні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ з метою захисту інтересів країни та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки) до судів надійшло шість.

Як повідомлялося напередодні, за дискредитацію ЗС РФ суди Петербурга оштрафували на 35 тис. і 30 тис. рублів двох осіб, ще одну жінку заарештували на п'ять діб.

За даними МВС Росії, під час мітингу 6 березня у північній столиці затримали 750 учасників. Загалом же в акції, за оцінкою поліції, взяли участь понад 1,5 тис. осіб.

Теги: #петербург #акція #росія #покарання
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