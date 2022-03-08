Події

07:00 08.03.2022

За добу в зоні ООС ліквідовано дві пожежі, надано гуманітарну допомогу водою декільком населеним пунктам

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Минулої доби понеділка, 7 березня, у зоні проведення ООС було ліквідовано 2 пожежі, здійснювалося перевезення гумдопомоги та підвезення води до кількох міст, також проводилися піротехнічні роботи, повідомили в ООС.

"Протягом доби підрозділами ДСНС, що входять до складу Об'єднаних сил, здійснено 22 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 2 пожежі, під час яких 1 співробітник ДСНС отримав травми. Загалом було залучено 14 одиниць техніки та 60 осіб особового складу".

Окрім того, за добу відбулося 17 залучень груп піротехнічних робіт. Зокрема:

- двома групами піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Донецькій обл. 15 разів за заявками населення було проведено обстеження території на площі 0,99 га та вилучено 31 вибухонебезпечний предмет у Покровську;

- групою піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Луганській області 1 раз за заявками населення проведено обстеження приватних житлових і багатоквартирних будинків на виявлення вибухонебезпечних предметів у Сєвєродонецьку;

Також було відпрацьовано 2 замовлення для надання допомоги населенню:

- з Лиману Донецької області здійснено перевезення гуманітарної допомоги до Кремінної;

- Здійснено підвезення технічної води для потреб населення н. п. Мар'їнка, Авдіївка, Красногорівка, Гостре, Курахове в кількості 54 м куб. та питної води до Вугледара у кількості 4,5 м куб.

"Нині: перебито газопровід населеного пункту Попасна. Наслідки події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 18.00 7 березня 2022 року евакуація населення не проводилася. Загалом у період з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 6,4 тис. осіб та з населених пунктів Донецької області близько 3 тис. осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #зведення #оос
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