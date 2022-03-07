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22:03 07.03.2022

Війна в Україні забрала життя мінімум 406 цивільних, ще 801 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя мінімум 406 цивільних, ще 801 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 6 березня 2022 року склали 1207 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1123), зокрема 406 загиблих (364), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії, затримується", – наголошується у документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною поразки, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 77 чоловіків, 45 жінок, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, тоді як стать 15 дітей та 257 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 801 пораненого 11 дівчаток та 2 хлопчики, а також 29 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

За день, за даними ООН, кількість загиблих дітей збільшилася на двох, поранених на одного.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 6 березня було зафіксовано 70 (65) загиблих та 324 (309) поранених на території, контрольованій урядом, та 23 (23) загиблих та 111 (106) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 313 (276) загиблих та 366 поранених.

У зведенні також йдеться, що за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 24.00 6 березня на території, контрольованій урядом, загинуло 38 дітей і було поранено 71.

УВКПЛ ООН також зазначає повідомлення Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 9:00 7 березня в області загинуло 133 цивільні, з яких 5 дітей, і було поранено 319 людей.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід відносити лише на нові випадки, що мали місце 6 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється у документі.

Теги: #оон #жертви
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