Під Обуховим збили російську крилату ракету - Геращенко

Український льотчик ракетою "повітря-повітря" збив російську крилату ракету "Калібр" під Обуховим (Київська область), повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Під Обуховим годину тому, наш льотчик-ас збив крилату "Калібр" ракетою - "повітря - повітря"!

Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова", написав Геращенко в Telegram у понеділок.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2516?fbclid=IwAR2kvdN7qXh3sdvN5H8cq_zrEavvdvnDnUkzHWSsQa6VHtsToqstmkJv4-0