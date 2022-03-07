Події

20:15 07.03.2022

Велика Британія, Канада та Нідерланди пообіцяли надати Україні додаткові пакети оборонної підтримки

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Велика Британія, Канада та Нідерланди пообіцяли надати Україні додаткові пакети оборонної підтримки, заявили прем'єр-міністри Великої Британії, Канади та Нідерландів Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати право України на самооборону та відгукнутися на заклики України посилити свої можливості для самооборони. Ми продовжимо це робити і надамо додаткові пакети оборонної підтримки Україні", - йдеться у спільній заяві прем'єрів про вторгнення Росії в Україну, опубліковану на сайті британського уряду в понеділок.

Вони наголосили, що й надалі рішуче підтримуватимуть Україну та вітатимуть героїзм і силу українського опору на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Разом ми надали значну економічну та гуманітарну допомогу", - наголошується в заяві.

Джонсон, Трюдо та Рютте закликали Росію виконати свої зобов'язання щодо повного дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також негайно запровадити припинення вогню, що забезпечує безпечний прохід цивільному населенню, продукти харчування та медикаменти.

"Ми стали свідками широкомасштабного та невиборчого застосування сили проти цивільних осіб. Це заборонено міжнародним гуманітарним правом. Ми не пошкодуємо жодних зусиль, щоб забезпечити розслідування порушень міжнародного права в Україні, збирання доказів та притягнення винних до відповідальності", - наголошується в заяві.

Крім того, глави урядів рішуче засудили застосування Росією сили в безпосередній близькості від українських атомних електростанцій та інших ядерних об'єктів і закликали Росію негайно припинити ці бойові дії.

Прем'єри повідомили, що у той час як гуманітарна ситуація в Україні продовжує погіршуватися, вони знову закликають Росію до термінової деескалації та приділити першочергову увагу захисту цивільних осіб.

"Гуманітарні агенції України, ООН та інші, медичний персонал і неурядові організації повинні мати безпечний, швидкий та безперешкодний доступ", - наголосили Джонсон, Трюдо та Рютте.

Прем'єри закликали друзів України об'єднатися на підтримку спільної прихильності до підтримки та координації політичної, гуманітарної, економічної та оборонної підтримки.

"Сьогодні ми запрошуємо друзів України об'єднатися на підтримку спільної прихильності до підтримки та координації політичної, гуманітарної, економічної та оборонної підтримки, яка дуже важлива для вільної та незалежної України, і продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її вторгнення", - наголошується в заяві.

Теги: #оборона #допомога
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