Кулеба підтримав ініціативу щодо створення Трибуналу для покарання керівництва РФ за агресію проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу міжнародної наукової спільноти щодо створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України.

"Я вдячний провідним фахівцям із міжнародного права, що розробили проект Декларації та заяви з закликом до створення спеціального Трибуналу для покарання керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України. Україна повністю підтримує цю ініціативу, а Міністерство закордонних справ України вже розпочало роботу над її втіленням. Окремо наголошую, що робота над створенням Трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за скоєні в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, що розслідуються в Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси в Міжнародному суді ООН і Європейському суді з прав людини", - зазначив Кулеба в заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС України.

Міністр зазначив, що прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у XX столітті. У січні 1942 року в Лондоні представники дев'яти держав підписали декларацію, що заклала основи Нюрнберзького трибуналу.

Кулеба нагадав, що Російська Федерація вчинила акт збройної агресії проти України в лютому 2014 року в Криму та на Донбасі.

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала новий етап агресії, повномасштабну агресивну війну проти України.

"У розмовах перед і під час вторгнення президент РФ детально виклав мотиви своїх дій. Він публічно спростував право України й українського народу на існування, що свідчить про людиноненависницьку ідеологію в основі злочину агресії Російської Федерації", - наголосив міністр.

Під час агресії російські війська вчинили та продовжують скоювати численні воєнні злочини проти цивільного населення і злочину проти людяності. Це включає артилерійські обстріли, авіаційні бомбардування і ракетні удари по житлових кварталах українських міст, дитячих садках, дитячих будинках, обстріли АЕС, обстріли та знищення критичної інфраструктури.

"Усі ці та інші воєнні злочини ретельно документуються і стають основними для роботи органів міжнародного та українського правосуддя. Україна разом із партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів із притягнення злочинців до відповідальності. Йдеться про справи в Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та інші", - нагадав Кулеба.

Він наголосив, що під час цих процесів розглядаються окремі порушення і злочини в ході агресії. Водночас усі вони похідні головного злочину: збройної агресії Російської Федерації проти України. Враховуючи безпрецедентний за більше ніж 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення Російської Федерації та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людяності, було підтримано ініціативу міжнародної наукової спільноти щодо створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин агресії Російської Федерації проти України.

"Участь у його створенні візьме коаліція держав. Україна в цей час здійснює збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї, і вдячна своїм партнерам за готовність підтримати цю роботу. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути до відповідальності Російську Федерацію і керівництво за злочин агресії", - зробив висновок Кулеба.