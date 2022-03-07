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19:34 07.03.2022

Постпреди країн ЄС погодили доручення ЄК дати оцінку заявкам України, Молдови та Грузії на членство у Євросоюзі

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Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) домовився доручити Європейській комісії дати висновки за заявками України, Молдови та Грузії на вступ до ЄС, повідомило у Twitter головування Франції в Раді ЄС.

"COREPERII погодився доручити Європейській комісії дати висновки щодо кожної із заявок на членство в ЄС, поданих Україною, Грузією та Молдовою", - йдеться у повідомленні французького головування, опублікованому в понеділок.

Комітет також розпорядився запустити письмову процедуру затвердження Радою ЄС проектів листів, які запитують думку Єврокомісії.

Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує, щоб заявка України на прискорене набуття членства в ЄС розглядалася окремо від заявок Грузії та Молдови.

"При всій повазі до наших грузинських та молдовських партнерів, подача Молдовою та Грузією заявок на членство в ЄС саме зараз виглядає як спроба причепити свої два вагони до швидкісного українського поїзда, який рухається до Брюсселя. Заявка України на прискорене здобуття членства в ЄС має розглядатися окремо від заявок Грузії та Молдови", - сказав Кулеба журналістам у понеділок.

При цьому він висловив жаль, що поки що ні Грузія, ні Молдова не підтримали нові санкції ЄС проти Росії. "Така позиція не відповідає партнерським відносинам України, Грузії та Молдови в рамках Асоційованого Тріо і яскраво ілюструє наразі неготовність Тбілісі та Кишинева стати реальним контриб'ютером безпеки в Європі", - заявив Кулеба.

Теги: #молдова #євросоюз #грузія
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