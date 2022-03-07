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18:51 07.03.2022

Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

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Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

Російські війська, які блокують евакуацію мирних жителів із міст, що перебувають у зонах активних бойових дій, фактично взяли в заручники понад 2 тис. іноземних студентів українських вишів, заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Індія – 659 студентів, Китай – 160, Туреччина – 144, Нігерія – 400 студентів. Серед студентів є громадяни Близького Сходу, Середньої Азії, Африки, Південно-Східної Азії, включаючи ПАР, Казахстан, Сінгапур та Саудівську Аравію. Загалом 2046 іноземних студентів із 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли у Сумах, Чернігові, Маріуполі, Херсоні саме через російські обстріли", - написала Верещук у соцмережі Facebook.

"Взяття в заручники іноземних студентів. Саме цим займаються росіяни в Україні, блокуючи їх евакуацію", - наголосила вона.

Ігноруючи звернення іноземних держав із проханнями відкрити гуманітарні коридори студентам, росіяни "насолоджуються приниженням цілих країн", зазначила Верещук – зокрема таких, як Китай, Індія та Туреччина.

"Усе це вказує, що російське керівництво зовсім втратило відчуття реальності. Це початок кінця, який буде жахливим. Для росіян. А ми працюємо. Якщо завтра вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву для жінок, дітей та людей похилого віку, то через цей коридор витягнемо й іноземних студентів", - підсумувала вона.

Теги: #евакуація #студенти #іноземні
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