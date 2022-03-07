На Закарпатті викрили агента ФСБ і його співмешканку

На Закарпатті громадянин РФ і його співмешканка збирали дані про суспільно-політичні й економічні процеси в Україні, а з початком активних бойових дій РФ мали готувати фейкові публікації в ЗМІ, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації та його співмешканці в пособництві у діях, вчинених з метою захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України). Осіб уже взято під варту без права внесення застави", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі.

У повідомленні зазначається, що, за даними слідства, підозрюваний як агент ФСБ РФ отримав завдання збору та передання ворогові інформації про суспільно-політичні й економічні процеси в Україні.

"Пізніше, з початком активного наступу російських військ на нашу державу, російський громадянин мав підготувати низку фейкових публікації у ЗМІ для тиражування закликів до "вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст", критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон", - ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, для отримання матеріальної винагороди за виконання завдань ворога співмешканка агента ФСБ надавала свої банківські рахунки.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що підозрюваних затримали в одному з населених пунктів Мукачівського району.