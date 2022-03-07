Події

17:59 07.03.2022

Біля Сум відбулися бойові сутички, є загиблі – голова облдержадміністрації

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Біля Сум відбулися бойові сутички, є загиблі – голова облдержадміністрації

Бойові сутички відбулися біля Сум у понеділок, 7 березня, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Є загиблі. Детальна інформація пізніше", - написав Живицький у Telegram.

Днем раніше, за його словами, бойові сутички були в самому облцентрі, також із загиблими. Інформації про їх кількість голова обладміністрації не навів.

Унаслідок бомбардування м. Лебедина Сумського району 5 березня зруйновано електропідстанцію, підприємство "Лебединський хлібзавод", автозаправну станцію, вибито вікна в будинках. У місті нині частково відновлено електропостачання, у низці населених пунктів Лебединської об'єднаної територіальної громади воно відсутнє вже третю добу. У місті працюють аварійні бригади обленерго.

Крім того, за словами Живицького, у смт Краснопіллі Сумського району нині відсутній мобільний зв'язок.

Теги: #війна #суми #лебедин
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