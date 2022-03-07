Події

17:45 07.03.2022

Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх загиблих військовослужбовців - Верещук

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Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх загиблих військовослужбовців - Верещук

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх загиблих військовослужбовців.

"Росіяни відмовляються навіть вести перемовини щодо цієї проблеми. Очевидно, вважаючи, що тіла військовослужбовців Російської Федерації не достойні потрапити до себе на батьківщину і бути похованими по-людськи", - наводить слова Верещук пресслужби міністерства.

За її словами, російська влада не хоче забирати тіла загиблих солдатів, щоб їхні матері, дружини, дочки не дізналися про справжні масштаби військових дій і людські втрати.

"Такі звірства по відношенню навіть до свого народу нас, звісно, шокують. Але не зупиняють нашу армію. Ми на своїй землі", - наголосила чиновниця.

Теги: #рф #загиблі #ігнорування
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