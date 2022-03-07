Міжнародні резерви України в лютому 2022 року знизилися на 5,3% - до $27,5 млрд - НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2022 року, за попередніми даними, становлять $27,538 млрд (в еквіваленті), що на 5,3% менше, ніж на початок року ($29,287 млрд), свідчать дані Національного банку України, оприлюднені у понеділок.

"Станом на 1 березня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становлять $27,538 млрд. За підсумками лютого вони знизилися на 5,3%, однак перевищували рівень резервів, із яким Україна увійшла в коронакризу на початку березня 2020 року ($27 млрд). Зниження міжнародних резервів зумовлене насамперед виплатами за зовнішніми зобов'язаннями держави минулого місяця та інтервенціями Нацбанку, необхідними для згладжування надмірних коливань на валютному ринку", - пояснюється у повідомленні.

Регулятор зазначає, що на динаміці резервів у лютому позначилися операції з управління держборгом: загальний обсяг платежів із обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в інвалюті становить $1,4 млрд в еквіваленті.

Уточнюється, що $781,9 млн було спрямовано на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих в інвалюті, $428,4 млн - на погашення єврооблігацій.

Водночас у лютому валютні надходження на користь уряду становили $65 млн в еквіваленті, зокрема $25 млн - від розміщення внутрішніх держоблігацій.

Крім того, НБУ та уряд України виплатили у лютому $199,1 млн на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як зазначається, на динаміку резервів також вплинули операції НБУ на міжбанку. Після вторгнення російських окупантів на територію України регулятор впровадив обмеження на валютному ринку для захисту фінсистеми. З 24 до 28 лютого центробанк переважно викуповував валюту з банків. До нападу з метою згладжування надмірних коливань та недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань НБУ продавав та купував валюту. Загалом у лютому регулятор продав на валютному ринку $1,3 млрд і купив $901,2 млн. Загалом за підсумками лютого обсяг чистого продажу валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку становив $357,8 млн.

Крім того, на динаміку показника вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют): минулого місяця їхня вартість зросла на $339,7 млн в еквіваленті, свідчать дані НБУ.

Як зазначив регулятор, обсяг міжнародних резервів покриває 3,8 місяця майбутнього імпорту - цього достатньо для виконання зобов'язань України, поточних операцій уряду та Нацбанку.

Крім цього, НБУ уточнив, що чисті міжнародні резерви (ЧМР) України в лютому скоротилися на $1,634 млрд - до $17,539 млрд.

Як повідомлялося, на початок 2022 року міжнародні резерви України становили $30,941 млрд, ЧМР - $20,767 млрд.