Командир полку "Азов" закликав світову спільноту закрити небо над Україною та допомогти зупинити гуманітарну катастрофу у Маріуполі

Командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко закликав світову спільноту закрити небо над Україною та допомогти зупинити гуманітарну катастрофу у Маріуполі.

"Ворог порушує правила війни, обстрілюючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру міста. Дії ворога фактично геноцид жителів Маріуполя. Спроби організувати "зелений коридор" для цивільних провалилися через обстріл місць евакуації з боку ворога", – сказав Прокопенко у своєму відеозверненні, викладеному на сторінці політичної партії "Національний корпус" на YouTube.

За його словами, якщо небо над Україною не буде закрито, то неможливо буде забезпечити постачання їжі, води, ліків до міста й евакуювати людей.

"Ми виконуємо свій обов'язок військових, наші воїни мужньо борються, але нині ми звертаємося до світової спільноти та гуманітарних місій, які були створені саме для вирішення таких гуманітарних катастроф, які є в Маріуполі. Наразі час для негайних дій, затягування може коштувати нових і нових жертв. Закликаємо закрити небо над Україною, надати сучасну зброю та організувати гуманітарну допомогу цивільним людям у Маріуполі. У цей історичний момент маємо зупинити агресора разом", – заявив Прокопенко.