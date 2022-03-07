Події

14:28 07.03.2022

Заявку України на членство в ЄС потрібно розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови – Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає за те, щоб заявку Україну на прискорене набуття членства в ЄС розглядали окремо від заявок Грузії та Молдови.

"За всієї поваги до наших грузинських і молдавських партнерів, подання Молдовою та Грузією заявок на членство в ЄС саме зараз виглядає як спроба причепити свої два вагони до швидкісного українського поїзда, який рухається до Брюсселя. Заявку України на прискорене набуття членства в ЄС мають розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови", - сказав Кулеба у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Міністр наголосив, що українці захищають мир та безпеку Європи ціною власних життів.

"Наразі наша країна фактично перетворилася на форпост Європейського Союзу, який зупиняє руйнівне російське зло від просування вглиб Європейського континенту. Ми довели не словами, а реальними, героїчними вчинками свою приналежність до європейської родини. Україна вже виборола право стати повноправним членом Євросоюзу в максимально стислий термін", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна підтримує європейську інтеграцію Грузії та Молдови, але не бажає грузинському та молдавському народам пережити жахіття, через яке нині проходять українці.

"Ми цінуємо солідарність грузинів і молдован з Україною, вдячні за гуманітарну допомогу Грузії та Молдови для українців, які страждають від російської збройної агресії. Проте, на жаль, поки що ні Грузія, ні Молдова не підтримали нових санкцій ЄС проти Росії за її військові злочини проти України. Така позиція не відповідає партнерським відносинам України, Грузії та Молдови в межах Асоційованого тріо і яскраво ілюструє наразі неготовність Тбілісі й Кишинева стати реальним контриб'ютером безпеки в Європі", - вважає Кулеба.

Теги: #єс #заявка #позиція
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