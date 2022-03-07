"Литовські залізниці" надали українцям безоплатний проїзд

Група LTG (Lietuvos gelezinkeliai, "Литовські залізниці") надала громадянам України право на безоплатний проїзд місцевими залізничними маршрутами країни, зокрема з великими тваринами.

"У відповідь на війну Росії проти України та для того, щоб допомогти людям, які біжать від жахів війни, компанії групи "Литовських залізниць" починають надавати допомогу. Компанія пасажирських перевезень LTG Link з 1 березня запропонувала громадянам України безоплатні перевезення місцевими маршрутами Литви", - йдеться у повідомленні LTG.

Громадянам України, які хочуть скористатися безоплатним проїздом, необхідно буде лише подати український паспорт або посвідчення особи, дітям – свідоцтво про народження.

Для якнайшвидшого вирішення проблеми та максимального спрощення поїздки поїздом безоплатні одноразові квитки видаватимуть у поїздах або касах.

"Люди, які прагнуть інтегруватися в громадське життя в Литві, також зможуть користуватися безоплатним міжміським транспортом: вони зможуть їздити на роботу, до навчальних закладів або добиратися до різних міст Литви в інших цілях поїздом. Найближчою до литовсько-польського кордону, куди можна дістатися поїздами, є залізнична станція Маріямполе, яка розташовується трохи менше ніж за 33 км від прикордонного пункту", – наведено в повідомленні слова керівника LTG Link Лінаса Баужіса.

У межах цієї ініціативи громадяни України також зможуть безоплатно перевозити свійських тварин, зокрема великих тварин, які не поміщаються до спеціальних контейнерів, а також ручну поклажу.

Наразі компанія групи LTG розглядає інші можливі варіанти допомоги постраждалим та шляхи їх реалізації.