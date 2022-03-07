Суд у справі про збитий МН17 висловив свої співчуття українцям, які постраждали від воєнних дій РФ

Головуючий у процесі щодо збитого МН17 суддя Гендрік Стейнгаус висловив співчуття українцям, які постраждали від війни, яку розв'язала проти України Росія, та заявив, що судовий процес буде продовжено. Таку заяву він зробив у понеділок, відкриваючи судове засідання.

"У світлі подій в Україні суд висловлює своє співчуття українцям, які постраждали від насильства, усім сім'ям, які мали покинути країну, і тим, які залишаються на її території. На запитання, чи має за цих умов суд продовжувати слухання – відповідь так", - заявив Стейнгаус. Головуючий констатував, що верховенство права вимагає, щоб обвинувачені мали право на захист, так само як і те, щоб суд відбувся в розумних часових рамках. "Тому суд не буде відкладено", - повідомив Стейнгаус.

Він нагадав, що Україна – країна, де МН17 було збито 17 липня 2014 року, де вже був конфлікт, якому "не покладено край". "Цей суд не пов'язаний із конфліктом, але однією з подій, що сталася під час конфлікту. Обвинувачення висунуто чотирьом обвинуваченим, а не проти держави. Немає жодних причин, щоб зупинити процес. Суд, однак, усвідомлює, що події в Україні та непередбачене майбутнє може вплинути на те, як суд дивитиметься на цю справу", - не виключив головуючий суддя.

Стейнгаус відзначив важливість того, щоб на цій стадії суд "міг відбутися належним чином", особливо наголосивши на верховенстві права та демократії в Нідерландах. Взявши слово, адвокати Пулатова заявили, що нинішня ситуація потребує"пояснення їхньої позиції у світлі жахливих подій". "Ми нажахані і хочемо сказати, що наші серця з жертвами цих подій та українцями, які зазнали цих подій. Ми засуджуємо це насильство", - заявила Сабіне тер Дусхате.

Вона також повідомила, що водночас важливо продовжувати судовий процес. У свою чергу адвокати родичів загиблих у трагедії МН17 також висловили співчуття українцям. "Наші сім'ї стали першими неукраїнськими жертвами війни", - сказав він. Водночас представник констатував, що наразі відповідь на питання про військове залучення Росії до цієї трагедії стала "ще зрозумілішою, ніж раніше". Після вступних слів головуючий повідомив, що захисту Пулатова відведено 12 днів, щоб представити позицію їхнього підзахисного.