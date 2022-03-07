РФ використовує на своїй техніці нацистські знаки - Резніков

РФ використовує на своїй техніці нацистські знаки "Z", повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Російські окупанти з нацистськими знаками "Z", які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенгаузен розміщувалася станція Z, де коїлися масові вбивства. В ній був спеціальний пристрій для стрільби у спину, газова камера. Ось що це таке "русскій мір", - написав Резніков у Twitter у понеділок.

Джерело: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1500756060168196096?s=20&t=WEmtWBAgcxyZp_x3YeIlbA