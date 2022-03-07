Події

10:41 07.03.2022

Гуманітарний вантаж до Маріуполя поки що не прибув, колона вирушить до міста після підтвердження режиму тиші – Донецька ОВА

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Гуманітарний вантаж до заблокованого російськими окупантами Маріуполя (Донецька обл.) наразі не прибув і перебуває на одному з міст у Запорізькій області, рух колони розпочнеться після того, як буде отримано підтвердження режиму тиші в регіоні, повідомила начальниця управління інформаційної діяльності Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

"Гуманітарний вантаж до заблокованого росіянами Маріуполя поки що не прибув: учора вночі зупинився у невеликому містечку в Запорізькій області. Проти ночі їхати небезпечно. Кілька водіїв узагалі відмовляються їхати далі - їм терміново шукають заміну, і щойно буде підтвердження режиму тиші, колона вирушить до Маріуполя", - написала Ігнатченко у фейсбуці в понеділок.

Вона уточнила, що Росія намагається поширювати фейки про війну в Україні серед власного населення.

"Я вчора писала про те, що вони, найімовірніше, намагатимуться зробити картинку " бєгства мірних житєлєц от украінскіх каратєлєй в Росію". Сьогодні отримала ще одне підтвердження, що це так: знайомому написала сестра з Підмосков'я, що азовці буцімто "замінували школи". Вісім років... думали, як би це утнуть таку дурню", - наголосила Ігнатченко.

Вона додала, що у неї немає логічних пояснень того, чому росіяни вірять подібній інформації.

"Але факт залишається фактом: Росія всіма силами намагатиметься виглядати миротворцем (можливо, розраховуючи залучити сили отого їхнього квазібезпекового утворення). Вона, Росія, взяла в заручники півмільйонне місто. Вона робитиме картинку для свого ТБ", - підсумувала Ігнатченко.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1804363213093253&id=100005587749108

Теги: #маріуполь #донеччина #гумдопомога
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