Події

10:30 07.03.2022

У ніч на 7 березня російські війська обстрілювали житлові об'єкти та цивільну інфраструктуру в Чернігові, постраждали дві школи - голова ОВА

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Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляє, що в ніч на 7 березня російські війська обстрілювали житлові об'єкти та цивільну інфраструктуру в Чернігові, постраждали дві школи.

"Увечері 6 березня та в ніч на 7 російські війська здійснювали обстріл житлових об'єктів та цивільної інфраструктури у Чернігові. Постраждали школи №19 та №20. У школі №20 пожежі через обстріли не було. У школі №19 сталося загорання. Травмовано одну особу. На місці працювали підрозділи ДСНС", - написав Чаус у телеграм-каналі.

За його словами, за останню добу (з 6 до 7 березня) в області ліквідовано 12 пожеж, із них 10 виникли через обстріли. Врятовано 13 людей, три особи загинули, дві травмовані.

"Загалом з початку військових дій виникло 139 пожеж. З них 107 унаслідок обстрілів, 1 – з інших причин, пов'язаних із веденням бойових дій", - написав він.

Крім того, за інформацією АТ "Чернігівобленерго", через бойові дії без електропостачання залишаються 110 населених пунктів області. Відновлювальні роботи здійснюють за можливості.

Джерело: https://t.me/chernigivskaODA/253

Теги: #війна #чернігів
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