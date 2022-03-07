В Україні пошкоджено та зруйновано 211 шкіл унаслідок обстрілів від початку російського вторгнення – Шкарлет

В Україні було пошкоджено та зруйновано вже 211 шкіл унаслідок обстрілів від початку російського вторгнення, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Сьогодні ми спостерігаємо те, що кількість таких шкіл, зруйнованих чи пошкоджених, постійно зростає. Станом на сьогодні можу сказати, що це вже 211 шкіл. Частина з них уже повністю зруйнована, частина – пошкоджена", – сказав він в ефірі телеканалу "Рада".

Міністр також нагадав, що від початку нападу Росії на Україну в МОН запровадили двотижневі канікули. Водночас у відомстві розглядають можливість не переривати освітній процес у тих областях, де ситуація залишається відносно спокійною.

"Дуже багато дітей виїхало в області, де ще є можливість здійснювати освітній процес. Там, де немає можливості здійснювати освітній процес, ми надаватимемо можливість дистанційного, індивідуального навчання. У будь-якому разі формуватимемо здатність наших дітей до здобуття знань", – пояснив Шкарлет.