Події

07:17 07.03.2022

Противник продовжує наступальну операцію проти України – генштаб ЗСУ

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Противник продовжує наступальну операцію проти України – генштаб ЗСУ

УКРАЇНА – Російський агресор продовжує наступальну операцію проти України, повідомляє генеральний штаб Збройних Сил України.

З початку доби російський окупант продовжив завдання ракетно-бомбових і артилерійських ударів по населених пунктах України. Задля цього агресор продовжує використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь.

Зазначається, що ворог діє підступно та порушує правила Міжнародного гуманітарного права, здійснює обстріл цивільного населення, "зелених коридорів", бере в заручники жінок і дітей, розміщує техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створює гуманітарну кризу у захоплених населених пунктах.

Наприклад, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266624555650630?__cft__[0]=AZWvyZbmtv4ewbKG8M4BJxwRAIPDsD-NQdPbT3wxyvms8yNfdSMatfnXl-2--9jcRbsjWsAEXfDjzWR_CZeCupBMJKoSySBJj_8wDdVB-cG3Q2l4QSuw_prX4QizVJwY6OAcUY3TC2odqaRxar-PYXYM&__tn__=%2CO%2CP-R

Теги: #всу #війна #зведення
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