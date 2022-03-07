Події

05:37 07.03.2022

Глава МВС Великої Британії закликала Інтерпол відключити РФ від доступу до системи організації

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Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател повідомила, що попросила Інтерпол призупинити доступ Росії до системи організації у зв'язку із ситуацією в Україні.

"Разом із колегами зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири Інтерполу та його виконавчого комітету прийняти цього тижня рішення відповідно до правил негайного призупинення доступу Росії до його системи", - повідомила Пател у Twitter.

Вона зазначила, що "дії Росії - пряма загроза безпеці фізичних осіб та міжнародному співробітництву правоохоронних органів".

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Теги: #доступ #росія #британія #інтерпол #велика
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