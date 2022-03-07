У результаті повітряного удару в Житомирській області постраждала одна людина, зруйновані будівлі - ДСНС

УКРАЇНА – У результаті повітряного удару російським агресором по містах Коростень, Овруч Житомирської області постраждала одна людина, повідомляє державна служба надзвичайних ситуацій України.

"Близько 21 години 6 березня у м. Коростень внаслідок повітряного удару вибиті вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, 1 особа отримала травми. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 одиницю техніки та 3 особи особового складу 8-ї пожежно-рятувальної частини", - наголошується в повідомленні.

Крім того, приблизно в цей же час у м. Овруч Коростенського району також у результаті повітряного удару зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхові житлові будинки.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSZhytomyr/posts/289611229969678