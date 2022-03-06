Анонсований РФ обстріл підприємств оборонного комплексу - свідоме вбивство, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає "свідомим убивством" анонсований Росією на понеділок обстріл підприємств оборонного комплексу.

"Більшість із них побудовані десятиліття тому. Ще радянською владою. Побудовані в містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поруч. Це вбивство. Свідоме вбивство", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю ввечері.

При цьому президент зазначив, що від жодного західного політика не почув реакції на цей "анонс".

"Жодного слова, неначе західні лідери "розчинилися" на цей вечір", - зазначив він.

Глава держави висловив сподівання, що "хоча б завтра на заході це помітять, відреагують і щось скажуть".

"Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку", - додав Зеленський.