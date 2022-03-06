КМДА: Фонтани на Майдані працюватимуть з понеділка, вранці та вдень – з Гімном України

УКРАЇНА – Київська міська державна адміністрація повідомляє, що з понеділка запрацюють фонтани в Києві, які виконуватимуть гімн України.

"Фонтани на Майдані Незалежності запрацюють уже на початку весни і з завтрашнього ранку виконуватимуть гімн України. У режимі вечірнього світлового-музичного шоу фонтани поки не працюватимуть. З 7 березня фонтани щоранку та вдень виконуватимуть гімн України", - йдеться у повідомленні на офіційному телеграм-каналі адміністрації в неділю.

Зазначається, що традиційно фонтани у Києві відновлюють роботу навесні, але пізніше – в травні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2399