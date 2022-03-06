Події

19:10 06.03.2022

Зеленський обговорив із прем'єром Італії ядерний тероризм РФ

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі хід протидії агресії РФ та її ядерний тероризм.

"Обговорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі хід протидії загарбницької агресії. Повідомив про злочинні дії РФ проти цивільних, про ядерний тероризм. Порушив питання підтримки України та розгляду нашої заявки на членство в ЄС", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500514723397357568

Теги: #італія #ядерний #терорризм
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