Зеленський обговорив із прем'єром Італії ядерний тероризм РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі хід протидії агресії РФ та її ядерний тероризм.

"Обговорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі хід протидії загарбницької агресії. Повідомив про злочинні дії РФ проти цивільних, про ядерний тероризм. Порушив питання підтримки України та розгляду нашої заявки на членство в ЄС", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500514723397357568