Події

16:48 06.03.2022

США та Європа розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти - Блінкен

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Сполучені Штати разом із союзниками в Європі розглядають можливість відмовитися від імпорту російської нафти як подальшу реакцію на вторгнення Росії в Україну, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу CNN.

"Зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками та розглядаємо скоординований шлях у перспективі заборони імпорту російської нафти", - сказав він.

Блінкен додав, що для введення такого заходу необхідно переконатися, що на ринку достатньо нафти.

Теги: #сша #нафта #європа #росія
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