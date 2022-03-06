США та Європа розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти - Блінкен

Сполучені Штати разом із союзниками в Європі розглядають можливість відмовитися від імпорту російської нафти як подальшу реакцію на вторгнення Росії в Україну, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу CNN.

"Зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками та розглядаємо скоординований шлях у перспективі заборони імпорту російської нафти", - сказав він.

Блінкен додав, що для введення такого заходу необхідно переконатися, що на ринку достатньо нафти.