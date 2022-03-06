Правоохоронці затримали у Миколаївській області полоненого військового РФ

Правоохоронці затримали ще одного полоненого військового Російської Федерації після розгрому ворожої колони поблизу одного із сіл Вознесенського району Миколаївської області, повідомляє Національна поліція України.

"У полоненого військового вилучили документи, що засвідчують, що він є громадянином РФ, який проживає в Криму і несе службу у 126-й окремій бригаді берегової охорони. Окупанта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою посадовою особою)", – йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України", санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі затриманому вручили підозру.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2177