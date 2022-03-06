Події

16:36 06.03.2022

Правоохоронці затримали у Миколаївській області полоненого військового РФ

1 хв читати

Правоохоронці затримали ще одного полоненого військового Російської Федерації після розгрому ворожої колони поблизу одного із сіл Вознесенського району Миколаївської області, повідомляє Національна поліція України.

"У полоненого військового вилучили документи, що засвідчують, що він є громадянином РФ, який проживає в Криму і несе службу у 126-й окремій бригаді берегової охорони. Окупанта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою посадовою особою)", – йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України", санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі затриманому вручили підозру.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2177

Теги: #миколаївщина #полон #росіяни
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 06.03.2022
Громадяни Росії мають зробити вибір між життям та рабством - Зеленський

Громадяни Росії мають зробити вибір між життям та рабством - Зеленський

18:10 05.03.2022
"Київстар" відновив мережу на Миколаївщині

"Київстар" відновив мережу на Миколаївщині

18:00 05.03.2022
ВМС України збили літак РФ над Очаковом – Генштаб ЗСУ

ВМС України збили літак РФ над Очаковом – Генштаб ЗСУ

17:10 05.03.2022
СБУ повідомляє про взяття в полон російського пілота, який зустрічався з Асадом

СБУ повідомляє про взяття в полон російського пілота, який зустрічався з Асадом

16:56 05.03.2022
На блокпосту Миколаєва взяли в полон чотирьох російських розвідників і знищили їх бронемашину - МВС

На блокпосту Миколаєва взяли в полон чотирьох російських розвідників і знищили їх бронемашину - МВС

15:00 05.03.2022
На Миколаївщині збито 4 російські вертольоти - ВМС ЗСУ

На Миколаївщині збито 4 російські вертольоти - ВМС ЗСУ

23:27 03.03.2022
Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць техніки противника, особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів – голова Миколаївської ОВА

Українські війська за два дні знищили в Куйбишевому близько 245 одиниць техніки противника, особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів – голова Миколаївської ОВА

23:10 03.03.2022
Російський агітпром, можливо, використовуватиме полоненого українського льотчика для підтвердження міфів про "націоналістів" в Україні - Командування Повітряних сил ЗСУ

Російський агітпром, можливо, використовуватиме полоненого українського льотчика для підтвердження міфів про "націоналістів" в Україні - Командування Повітряних сил ЗСУ

14:34 02.03.2022
В Охтирці поліцейські та тероборона затримали 10 військовослужбовців РФ

В Охтирці поліцейські та тероборона затримали 10 військовослужбовців РФ

10:16 02.03.2022
Під Миколаєвом російські окупанти намагаються висадити десант - голова ОВА

Під Миколаєвом російські окупанти намагаються висадити десант - голова ОВА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

Російські військові у Новій Каховці відкрили вогонь по людях, щоб розігнати учасників акції проти окупації, поранено п'ятьох осіб – очевидці

Ірпінь відключено від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід - голова Київської ОДА

На Вінниччині внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ, одна людина загинула – ДСНС

Близько 400 людей з Волновахи, які прямували до Волинської області, потрапили під обстріл поблизу Вінниці - Погуляйко

ОСТАННЄ

Уряд України затвердив порядок збирання тіл загиблих російських військовослужбовців

США та Європа розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти - Блінкен

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

Російські військові у Новій Каховці відкрили вогонь по людях, щоб розігнати учасників акції проти окупації, поранено п'ятьох осіб – очевидці

Ірпінь відключено від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід - голова Київської ОДА

Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська – голова Донецької ОВЦА

М'ясо та яйця Чорнобаївської птахофабрики дістануться нужденним

Українські прикордонники з початку війни оформили 2 450 машин із гуманітарними вантажами

На Вінниччині внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ, одна людина загинула – ДСНС

Екскерівник Carlsberg в Україні закликав данський концерн припинити бізнес у РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА