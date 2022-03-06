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16:27 06.03.2022

Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська – голова Донецької ОВЦА

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Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська, – повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара. Наразі тиск у газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - зазначив він.

У свою чергу в ОГТСУ уточнили, що зафіксували різкий стрибок тиску в газотранспортній системі, що свідчить про пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь внаслідок обстрілу російських окупантів.

"Через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекритий, без газопостачання 24 газорозподільні станції (ГРС) у регіоні. Близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишаться без газу. Газовики шукають технічні рішення в умовах бойових дій, щоб мінімізувати втрати та повернути газ споживачам. Поки що неможливо розпочати ліквідацію аварії через високу інтенсивність бойових дій", - йдеться в повідомленні оператора.

За його даними, загалом наразі залишаються зупиненими 39 ГРС у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях.

Теги: #війна #пошкодження #газопровід
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