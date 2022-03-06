М'ясо та яйця Чорнобаївської птахофабрики дістануться нужденним

Куряче м'ясо та яйця Чорнобаївської птахофабрики розподіляються між нужденними, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Стосовно ситуації із вивезенням курячого м’яса та яєць із Чорнобаївської птахофабрики… Питанням розподілу продукції займається Херсонська міська рада. Нині формується перелік потреб жителів міста. Тобто вирішується питання розвезення м’яса та яєць в місця, де це найнеобхідніше", - написав Лагута у Telegram у неділю.

За його словами, наразі із птахофабрики вивезли 250 тисяч яєць.

"Сьогодні до Херсону відвантажили 46 тис. яєць та 150 кілограмів курятини. Три тисячі яєць надано підприємствам для випікання хліба", - зазначив Лагута.