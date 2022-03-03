Через агресію Росії птахофабриці в Чорнобаївці загрожує мор курей та екологічна катастрофа – голова ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляє, що через агресію Росії птахофабриці у Чорнобаївці загрожує мор курей та екологічна катастрофа.

"Зараз вирішується питання щодо птахофабрики у Чорнобаївці. Через агресію Росії підприємству загрожує мор курей та екологічна катастрофа! На птахофабриці зараз 3 млн курей. Їх наразі не можуть ні погодувати, ні утилізувати", - написав він у Telegram-каналі.

Наразі мер Чорнобаївки веде переговори з окупантами щодо надання доступу на підприємство та можливості реалізації продуктів птахофабрики (м'ясо, яйця).

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/35?fbclid=IwAR3wbGnTj6-4f53vnypj-_58OCir5Oo8lLGrCv1-_0lCygxgFEH_ImPoPDg