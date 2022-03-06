На Вінниччині внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ, одна людина загинула – ДСНС

Неподалік с. Гавришівки Вінницької області внаслідок ракетного обстрілу 6 березня, близько 13:35, виникла пожежа складу з ПММ, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні у Telegram-каналі, пожежа охопила площу майже 1 тис. кв. м. Окрім того, частково було зруйновано адміністративну будівлю.

Станом на 14:45 з-під завалів було деблоковано чотири особи, з них одна загинула.

Роботи тривають.

Від ДСНС залучено 111 осіб особового складу та 21 одиницю техніки.